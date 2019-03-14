Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Oğluna araç kullandıran babadan akılalmaz nasihat!

Oğluna araç kullandıran babadan akılalmaz nasihat!

'de Hidayet D. isimli adam, 10 yaşlarındaki oğlu Efe D.'ye hafif ticari aracı kullandırırken çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. Hidayet D., yanlarından polis aracı geçerken "Polis geldi" diyen oğluna, "Sen polisi boş ver" dedi.

Giriş Tarihi: 14.3.2019 15:10 Güncelleme Tarihi: 14.3.2019 15:17
GÜNÜN DİĞER VİDEOLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Hidayet D., Pınarbaşı ilçesinden Kayseri'ye giderken, sürücü koltuğuna 12 yaşlarındaki oğlunu oturttu. Yan koltuğa oturan Hidayet D., oğlu Efe D. aracı kullanırken, cep telefonunun kamerasıyla video çekti. Oğluna sürüş tekniği gösteren babanın sosyal medya hesabında paylaştığı videoyu izleyenler, tepki gösterdi.

Hidayet D.'nin "Efe hızlı gidiyorsun. Hızın 100 kilometre oldu. Dikkatli, yavaş ol. Gaza yavaş basacaksın oğlum, gaza çok yüklenme" diyerek, oğlunu uyardığı anlar da videoda yer aldı.

"SEN POLİSİ BOŞVER"

Videoda, aracı kullanan çocuğun "Kamyonun yanından geçeyim mi?" diye sorması üzerine arka koltukta oturan annesinin müdahale ettiği görüldü. Yanlarından polis aracı geçerken, "Polis geldi" diyen çocuğa Hidayet D.'nin "Sen polisi boş ver" dediği de görüntüde duyuldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Oğluna araç kullandıran babadan akılalmaz nasihat!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN