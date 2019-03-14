Otel penceresinden düşen iki turistten biri öldü

BUGÜN NELER OLDU

BEYOĞLU'NDA İran asıllı 2 Alman vatandaşı turist, kaldıkları otelin 8'inci katından bina boşluğuna düştü. Erkek turist hayatını kaybederken kadın turist ağır yaralandı. Olay, Taksim Meydanı'ndaki bir otelde dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Tatai Padram ile kız arkadaşı Tatari Masjedi Mahal Narsin'in kaldığı odadan aşırı gürültü gelmesi üzerine otel resepsiyon görevlisi telefonla arayarak uyardı. Bir süre sonra 2 turist bilinmeyen bir nedenle pencereden otelin arkasındaki boşluğa düştü. Tatai Padram hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan Narsin'in durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis, soruşturma başlattı.