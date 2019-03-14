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'te : Kayıp ilanı verilmişti... Cesedi bulundu!

İstanbul 'ten bir dehşet haberi geldi. Ajansların geçtiği habere göre boş arazide bir erkeğe ait bulundu. Korkunç olayı vatandaşların polise bildirmesi üzerine olay yerine ekipler intikal etti. Cesedin üç gün önce hakkında kayıp ilanı verilen Battal Özcan'a ait olduğu belirlendi. Yakınları, Özcan'ın cesedini teşhis etti. Özcan'ın cansız bedeni Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2019 08:15 Güncelleme Tarihi: 15.3.2019 08:24
Pendik'te son dakika: Kayıp ilanı verilmişti... Cesedi bulundu!

Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark eden çevredekiler durumu polise haber verdi. Polis, yaptığı incelemede hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

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Pendik'te son dakika: Kayıp ilanı verilmişti... Cesedi bulundu!
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