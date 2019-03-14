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Resimli mesajları ve sözleri ile sevdiklerinizi hatırlayın – 2019 en yeni resimli

Müslümanların bayramlarından biri olan gününde insanlar, yakınlarını hatırlamak ve Cuma coşkusunu sevdikleri ile paylaşmak için onlara mesajla veya arayarak ulaşıyor. Cuma günler için en çok tercih edilen iletişim yolu ise sevdiklerimize göndermek. Mübarek üç ayların ikinci Cumasına erişmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar bulmak için araştırma yapıyor. En yeni 2019 resimli Cuma mesajlarını sizler için derledik. Resimli mesajlara haberimizden ulaşabilir ve sevdiklerinize , Facebook ve MMS yolu ile kolayca gönderebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 15.3.2019 07:04 Güncelleme Tarihi: 15.3.2019 07:16
Resimli Cuma mesajları ve sözleri ile sevdiklerinizi hatırlayın – 2019 en yeni resimli Cuma mesajları

Geçtiğimiz hafta mübarek üç aylara girmenin mutluluğunu yaşayan İslam alemi bugün de Cuma gününün heyecanını yaşıyor. Cuma günlerinin sevincini yakınlarımız ile paylaşmanın en çok tercih edilen yolu ise resimli Cuma mesajları paylaşmak. Anlamlı sözler ve dualar ile yakınlarının, değer verdiklerinin Cuma gününü tebrik etmek isteyenler, haberimizden en yeni ve en güzel resimli Cuma mesajlarına ulaşabilirler.

RESMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ (DUALARLA)

Bu mübarek günde sevdiklerinize Cuma mesajları göndermek, onları hatırlamanın en etkili yollarından biri... İşte Cuma gününün sevincini paylaşmak için eş, dost ve akrabalarınıza gönderebileceğiniz en yeni resimli Cuma mesajları ve sözleri…

Resimli Cuma mesajları yakınlarınızın Cumasını tebrik edin! 2019 en yeni resimli Cuma mesajları ve duları

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Resimli Cuma mesajları ve sözleri ile sevdiklerinizi hatırlayın – 2019 en yeni resimli Cuma mesajları
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