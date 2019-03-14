Resimli Cuma mesajları ve sözleri ile sevdiklerinizi hatırlayın – 2019 en yeni resimli Cuma mesajları

Geçtiğimiz hafta mübarek üç aylara girmenin mutluluğunu yaşayan İslam alemi bugün de Cuma gününün heyecanını yaşıyor. Cuma günlerinin sevincini yakınlarımız ile paylaşmanın en çok tercih edilen yolu ise resimli Cuma mesajları paylaşmak. Anlamlı sözler ve dualar ile yakınlarının, değer verdiklerinin Cuma gününü tebrik etmek isteyenler, haberimizden en yeni ve en güzel resimli Cuma mesajlarına ulaşabilirler.

Bu mübarek günde sevdiklerinize Cuma mesajları göndermek, onları hatırlamanın en etkili yollarından biri... İşte Cuma gününün sevincini paylaşmak için eş, dost ve akrabalarınıza gönderebileceğiniz en yeni resimli Cuma mesajları ve sözleri…