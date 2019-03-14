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Silahlı şahıs, PTT'yi işte böyle soydu...Kar maskeli şahıs silah çekip kasadaki parayı aldılar

'da PTT'nin Sırameşeler Şubesi kar maskeli silahlı bir kişi tarafından soyuldu. Kapüşonlu kazağı ve kar maskesiyle yüzünü gizleyen bir kişi silah gösterip kasadaki paraları alarak kayıplara karıştı. Polis şahsın bulunması için operasyon başlattı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2019 11:19 Güncelleme Tarihi: 14.3.2019 11:20

-Olay merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi Sırameşeler Mahallesi'nde bulunan PTT şubesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde üzerinde kapüşonlu bir kıyafet bulunan kar maskeli şahıs elinde silahla içeri girdi. Kasadakilere silahı doğrultan şahıs kasadaki paraları istedi. Kasada bulunan yaklaşık 3 bin lira parayı gasp eden şahıs daha sonra kaçarak olay yerinden uzaklaştı.


İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine gitti. Burada araştırma yapmaya başlayan ekipler güvenlik kamerasından şahsın eşkalini belirleyerek bütün birimlere dağıttı. Şahsın kaçtığı aracın plakası tespit edilirken, Erikli'de bir kuyumcuya yönelik başka bir soygun girişimine karşı da operasyonlar genişletildi.

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Silahlı şahıs, PTT'yi işte böyle soydu...Kar maskeli şahıs silah çekip kasadaki parayı aldılar
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