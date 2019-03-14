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Olayla ilgili teknik incelemeler devam etmekte olup, idari tahkikat başlatılmıştır. Ankara-Polatlı-Ankara arasındaki bölgesel trenlerin seferleri iptal edilmiştir.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2019 16:26 Güncelleme Tarihi: 14.3.2019 16:41
TCDD'den Sincan açıklaması

Ankara Sincan'da yakıt taşıyan trenin vagonlarının raydan çıkması üzerine olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. Ankara-Polatlı-Ankara arasındaki bölgesel trenlerin seferleri ise iptal edildi.

Ankara Sincan'da yakıt taşıyan trenin vagonları raydan çıkmıştı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün (14.03.2019) İzmit-Ankara arasında konvansiyonel demiryolu hattında işlemekte olan 13112 sefer sayılı yük treninin saat 00.53'de Sincan doğu çıkış makasından geçişi sırasında tren lokomotifi ve 5 vagon raydan çıkmıştır. Olayla ilgili teknik incelemeler devam etmekte olup, idari tahkikat başlatılmıştır. Konvansiyonel demiryolu hattının yeniden tren işletmeciliğine açılması için çalışmalar devam etmektedir. Olay nedeniyle İzmir-Ankara arasında işlemekte 32005 sefer sayılı İzmir Mavi Treni yolcularının Eskişehir-Ankara arasındaki seyahatleri YHT ile sağlanmıştır. Ankara-Polatlı-Ankara arasındaki bölgesel trenlerin seferleri iptal edilmiştir. Yüksek hızlı trenlerimiz ve Başkentray trenlerimiz normal seferlerine devam etmektedir" denildi.

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TCDD'den "Sincan" açıklaması
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