Vatan ve bayrak için bir olalım

SABAH, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe ihanetinde sabahlara kadar can siperane yaralar saran gazi doktorlar ile bir araya geldi. Şu anda Türkiye'nin farklı sağlık kuruluşlarında, Anadolu'nun dört bir yanında bedenlerinde taşıdıkları ihanet yaraları ve devam eden tedavilerine rağmen şifa dağıtan gazi doktorlar 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında duygularını paylaştı. Kanlı gecede bombalar altında tarihe yazdıkları hekimlik başarısını dinlediğimiz doktorlardan 3'ü şöyle konuştu:



YARALARI AL BAYRAKLA SARDIM



DR. SEZAİ ÇELİK: "Köprüde vatandaşa silah sıktıklarını duyunca koşarak sokağa çıktım" diyen Çelik, sabaha kadar vatan için canını siper eden yiğitlerin yaralarını sardı. Ağlatan bir hekimlik fedakarlığı gösteren Çelik "Birinin yarasını sarıyorum, başka bir ses 'doktor' diye inliyor. Birinin kopan damarını bağlayacak bez ararken başka biri 'ölüyorum' diyor. O gece o aziz vatan çocuklarının yaralarını al bayrakla sardım, vatan yaralarına bayrağımızla turnike yaptım. Elimdeki tek malzeme oydu, kanlarına Türk bayrağımızı tampon yaptım. Bayraklar bitince sırtımdakini son yaralıya bağladım. O gece sabaha kadar köprüyü bir hastaneye çevirip, onlarca kardeşimize yetişmeye çalıştım. Her Türk hekimi şartlar ne olursa olsun görevi olan hayat kurtarmaktan taviz vermemeli. Biz vatan ve milletimize bağlı kalarak, onların canı için çalışacağımıza yemin ettik. Bu vatanı canıyla kurtaran o insanlara borçluyuz.





Gazi Dr. Celal Almaz 15 Temmuz'da gazi olduktan sonra Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki Afrin'de de görev aldı.



1071'DEN BU YANA BEDEL ÖDÜYORUZ



GAZİ DR. CELAL ALMAZ: "Bu vatanda darbeye izin veremeyiz" diyerek 40 günlük bebeğini ve eşini evde bırakıp sokağa çıkan Almaz, Külliye önünde yaralı vatandaşlara müdahale ettiği sırada helikopter ateşiyle ağır yaralandı. 15 yerinden şarapnel parçası ile yaralanan Almaz, iyileşir iyileşmez TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı için Afrin'e gönüllü olarak gitti. Almaz'ın tek mesajı ise, "Vatan bize çiçekli sepette sunulmadı, 1071'den bu yana bedel ödüyoruz, ata mirasına canımızla sahip çıkacağız" oldu. UMKE Ankara sorumlusu Almaz, Son hastaya baktığımda vurulduğumu fark ettim. Bir vatandaşın, 'Doktor Bey vurulmuşsun' dediğini duydum. 'Çabuk hastaneye taşı beni, henüz ölmedim' dedim. Sonra bayılmışım.



ÜZERİMİZE ATEŞ ETTİLER



GAZİ DR. ERKAN ÖLÇÜCÜ: Genelkurmay, Külliye önünde FETÖ'cü hainler tarafından vurulup, gazi olan doktor Ölçücü 'Hainler yaralılara müdahaleye bile izin vermiyor, üzerimize ateş açıyorlardı. Bir ara hastaya ulaşmaya çalıştığım sırada helikopter ateşi ile yaralandım . Tedavim haftalarca sürdü. Vatan ve bayrak için bir olalım" dedi.

FETÖ'cü albayın alaycı üslupla inkarı

YILIN DOKTORLARINDAN 14 MART TIP BAYRAMI MESAJI:



TÜRKİYE İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

Sağlık Bakanlığı tarafından yılın doktoru seçilen isimler 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle 81 milyona "Türkiye için daha çok çalışacağız" mesajı yolladı. İşte o doktorlar ve başarı öyküleri;



O BİR ANTİBİYOTİK SAVAŞÇISI



Dr. HASAN AŞAR (Niğde): Bor Kemerhisar'da görevli Aşar, ilindeki hastaneleri tek tek dolaştı. Hastalarla birebir ilgilenip, antibiyotiğe karşı hükümetin başlattığı mücadelede en büyük desteklerden birini verdi. Testler geliştirip, 'antibiyotiksiz iyileşmek mümkün'ü kanıtladı. Doktor Aşar Türkiye çapında bir yılda antibiyotik kullanımını yüzde 40'lardan yüzde 7'lere düşüren doktor oldu.



ARDAHAN'DA KUDUZU BİTİRDİ



Dr. DOĞUKAN AĞBABA (Ardahan): Türkiye'nin en soğuk ilinde; Ardahan'da başlayan ve bölgeye yayılmaya başlayan 'kuduz' için kolları sıvadı genç doktor. Hızla hayvan ölümlerine neden olup, insanlara da bulaşan kuduz için adete insan üstü bir seferberlik gösterdi. Şehrin tüm belde, köy ve mezralarını dolaştı. 24 saat esaslı çalışıp, sadece iki ayda 7 bine yakın aşılama yaptı. Kuduzu bölgede bitiren doktor Başkan Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük planda yer alan 'check up ve görme tarama' faaliyetini kendi bölgesinde hedefe ulaşan ilk doktor oldu. Onun bu iki büyük başarısı Bakanlığın dikkatini çekti ve yılın doktoru seçildi.



ENGELLERİ AŞAN DOKTOR



Dr. SEVGİ BALLI SEYHAN: Ankara'da görevli anestezi uzmanı Seyhan'ın ödülünün arkasında ise gönülleri ısıtan bir çaba yatıyor. 08.00'de iş başı yaptığı hastanede güne başlayıp, 17.00'den sonra engelli ve yaşlı hastalar için evde bakım hizmeti veriyor. Neden bunu yapıyorsun, görevin değil? deyince 'işimi ve insanımızı çok seviyorum' diyor. Sevgi doktor, 11 ayda evde sağlık bakımı kapsamında 2 bin 170 olan sayıyı 4 bin 55'e çıkardı. 'Gönül komşusu' projesiyle 81 ilden hastalara gönül komşusu buldu, maddi-manevi destek verdi.



HASTALARA 'NEFES' OLDU



Dr. SUAT DEMİRBUĞA (Ordu): 'Karadeniz'e nefes aldıran hekim' olarak bilinen Suat doktor, kendi özel telefonundan 24 saat esaslı sağlık desteği sunmuş. Yoğun iş temposuna rağmen ev ev dolaşıp, hastaları muayene etmiş. Sağlık neferi doktor, Karadeniz'de yoğun görünen KOAH için özel de bir çalışma yapmış. Karadeniz'de KOAH'ı yenip, bölgeye nefes aldırdığı için yılın hekimi seçilmiş.