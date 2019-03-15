Acısız akıllı kan şekeri ölçüm cihazı buldular

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Diyabet hastası bilim insanı, şeker hastalarının acısını dindirdi... Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu'nda Öğretim Görevlisi olan Dr. Emine Selda Gündüz, diyabet hastasıydı. Her kan şekeri ölçümünde, diğer hastalar gibi Gündüz'de acı çekiyordu. Bu soruna çözüm aramaya başlayan Gündüz'e, kendisi gibi öğretim görevlisi olan Onur Kahraman ve doktora öğrencisi Çağdaş Kızıl da destek verdi. Gündüz ve arkadaşları, uzun çalışmalar sonucunda, acısız akıllı kan şekeri cihazını dünya tıp tarihine kazandırdı.Diyabetin çok yaygın bir hastalık olduğunu da belirten Gündüz, "Özellikle tip 1 diyabet olanlar daha ciddi tedaviler görüyor ve düzenli olarak kan şekerlerini takip edip insülinlerini planlamaları gerekiyor. Bunu yapmadıkları takdirde böbrek ve göz kaybı, damar tıkanıklığı gibi hatta ölümle sonuçlanan sorunlarla karşılaşıyorlar. Bu nedenle kan şekerini düzenli takip çok önemli. Şu an kullanılan sistemlerde parmak ucundan iğne batırılarak yapılıyor ve çok acı veriyor. Bazı akıllı sistemler var ama yerli olmadığı için çok pahalı. Bu nedenle yaygınlaştırılamıyor. Biz de yerli üretim elde etmeyi planladık. Arkadaşlarımız hammaddesini üretti. Cihaz, mikro iğnelerle hücreler arası sıvıdan ağrısız bir şekilde ölçüm yapıyor. Maliyeti de çok düşük ve yüksek hassasiyete sahip bir elektrot yapısı bulunan cihaz, hastaya takıldıktan sonra durumu bluetooth aracılığıyla takip edilebiliyor. Herkes kullanabilir. Patentini alıyoruz" şeklinde konuştu.