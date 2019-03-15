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Başkent'te evli adama şantaj yapan hayat kadınları yakayı ele verdi

'da evli adama ellerindeki görüntülerle şantaj yaparak para isteyen 5 kişi gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2019 15:39 Güncelleme Tarihi: 15.3.2019 16:14
Başkent'te evli adama şantaj yapan hayat kadınları yakayı ele verdi

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle'de bir hayat kadını ile anlaşan şahıs, ayarladığı günübirlik evde kadınla cinsel ilişkiye girdi. Hayat kadını, buluşmak için ayarlanan eve başka bir kız arkadaşını da alarak geldi. İlişkiye girildiği sırada hayat kadınının arkadaşı gizlice kamerayla kaydetti. Daha sonra iki kadın, şahsın cep telefonu ve cüzdanını da çalarak evden ayrıldı. Çektikleri görüntüleri şahsın iş yerine gönderen hayat kadınları, eğer istedikleri parayı vermezse görüntüleri internet ortamında yayacakları ve ailesine gönderecekleri tehdidinde bulundu. Olayın intikal etmesiyle Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olay bölgesindeki kameralardan kadınların A.Y. ve H.D. olduklarını belirledi. Buluşmak için anlaşılan eve giden kadınların iki farklı araçla götürüldükleri tespit edildi. 2 kadın ile onlarla ortak hareket eden O.Y, E.Ü. ve U.E. isimli erkekler, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen zanlılardan E.Ü. ve U.E. çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, A.Y., H.D. ve O.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Başkent'te evli adama şantaj yapan hayat kadınları yakayı ele verdi
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