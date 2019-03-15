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'da cenazeye gidenleri taşıyan otobüs devrildi: Yaralılar var

'nın Osmangazi ilçesi Orhaneli Yolu Soğukpınar Mahallesinde, cenazeye giden yolcuları taşıyan bir otobüs, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenilikerkeni bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Giriş Tarihi: 15.3.2019 12:36 Güncelleme Tarihi: 15.3.2019 13:18
Bursa'da cenazeye gidenleri taşıyan otobüs devrildi: Yaralılar var

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde cenazeye gidenlerin içerisinde bulunduğu otobüs, şarampole devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Orhaneli Yolu Soğukpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Cenazeye gidenleri taşıyan henüz sürücü ve plakası belirlenemeyen otobüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, çok sayıda yaralının olduğu bildirildi. Kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bursa'da cenazeye gidenleri taşıyan otobüs devrildi: Yaralılar var

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Bursa'da cenazeye gidenleri taşıyan otobüs devrildi: Yaralılar var
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