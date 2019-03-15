Business Class Skunk sevkiyatı

BUGÜN NELER OLDU

İSTANBUL'DAN Adana'ya gelen ve emekli oldukları öğrenilen Kaya O. (51) ve Tugay T. (58), 5 yıldızlı bir otelde konaklayarak 2 gün boyunca gezip kebap yedi. Dönüş biletleri, birinci sınıf uçuş olan Business Class olan ikili, satın aldıkları, esrardan daha güçlü ve beyin ölümüne daha hızlı götüren Skunk adlı uyuşturucuyu, kokmaması için vakumlu poşetlere koyduktan sonra valizin gizli bölümüne saklayıp üzerine de kıyafetlerini yerleştirdi. Havalimanına gelen şüpheliler, uyuşturucunun bulunduğu valizi uçağın kargo bölümüne teslim ettikten sonra Business Class yolcular için özel dinlenme salonu olan CIP'ye geçerek uçak saatini beklemeye başladı. Aldıkları istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Narkotik köpeği Coco ile birlikte valizleri tek tek kontrol etti. Coco, Kaya O.'ya ait olan valize tepki verdi. Bunun üzerine açılan valizden 1 kilo 100 gram Skunk çıktı. CIP salonunda gözaltına alınan ve ifadelerinde Adana'ya kebap yemek için geldiklerini, uyuşturucuyu da satmak için değil içmek amacıyla aldıklarını öne süren iki şüpheli, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.