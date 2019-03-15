Demet Akbağ’ın gözyaşları

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İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde önceki gün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika için İzmir'de cenaze namazı kılındı. Alsancak Hocazade Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine Çika'nın eşi Demet Akbağ, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, teknik direktör Yılmaz Vural, sporcu Şahika Ercümen ile sanatçılar Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Ata Demirel, Serhat Özcan, Şahan Gökbakar, Olgun Şimşek, Cezmi Baskın, Sermiyan Midyat, Yonca Evcimik gibi birçok ünlü isim katıldı. Cami avlusuna yakınlarının desteğiyle gelen Demet Akbağ ve oğlu Ali Çika burada taziyeleri kabul etti. Akbağ'ın bu sırada taziyeye katılanların yakasındaki eşinin fotoğrafını alarak öptüğü ve gözyaşı döktüğü görüldü.Cenaze törenine katılan Fatih Terim, gazetecilere yaptığı açıklamada, yakın bir aile dostlarını kaybettiklerini ifade etti. Zafer Çika'nın hayatını kaybettiği haberini İtalya'da aldığını aktaran Terim, "Çok sevdiğim, çok iyi bir dostumdu. Hiç beklenen bir şey değil ama Allah'ın dediği oluyor. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun, toprağı bol olsun. Çok iyi bir dostu kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Allah Demet'e de Ali'ye de sabır versin" dedi.Zafer Çika'nın tabutunun üzerine isminin yer aldığı 35 numaralı Galatasaray forması ve atkısının konulduğu görüldü. Törenin ardından Çika'nın cenazesi vasiyeti üzerine Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'ndeki kabristanlıkta toprağa verildi.