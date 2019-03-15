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'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 4 yaralı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2019 10:11

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Hani ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri Hani ilçe merkezindeki 15 Temmuz Parkı yakınında karşılaştı.

Aile bireyleri arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Hani Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma sürdürülüyor.

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Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 4 yaralı
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