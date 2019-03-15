Evliliğin keyfini süremedim

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Oyuncu Hazal Kaya ile dairesini kiraladığı Doç. Dr. Başaran Ruhet Genç arasındaki dava sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Kaya, hakkında icra takibi başlattığı Dr. Genç'in 200 bin liralık tazminat davasına karşılık olarak aynı miktarla dava açtı.Taraflar arasında mahkemelik olan süreç, oyuncu Hazal Kaya'nın o tarihte nişanlısı olan oyuncu eşi Ali Atay ve annesi ile birlikte yaşamak için Göktürk'te orman içinde Doç. Dr. Genç'e ait daireyi kiralamasıyla başladı. Kaya, bir yıllık kira bedeli 192 bin lirayı peşin ödedi. İddiaya göre, çocuk sahibi olma planları da yapan oyuncu Kaya ve eşi, evde ağır bir küf kokusu fark edince ev sahibine durumu bildirdi. Ancak taraflar uzlaşamadı. Hazal Kaya, bilirkişi aracılığıyla küfü tespit ettirdi ve kira sözleşmesini feshederek parasını geri istedi. Kaya, ev sahibi Genç parayı iade etmeyince İstanbul 26. İcra Müdürlüğü aracılığıyla 230 bin liralık icra takibi başlattı. İcra takibi nedeniyle mal varlığına haciz konulan Doç. Dr. Başaran Ruhet Genç, oyuncu Hazal Kaya aleyhine 200 bin liralık tazminat davası açtı. Dr. Genç, "Banka hesaplarımı ve arabalarımı kullanamadım, maaşımı çekemedim. Elektrik, su, doğalgaz, telefon ödemeleri yapamadım. Büyük mağduriyet yaşadım. Haksız haciz işlemi nedeniyle zedelenen kişilik hakkım için tazminat istiyorum" dedi. Hazal Kaya ise, karşı bir tazminat davası açarak cevap verdi.Kaya'nın avukatı dilekçede, "Kira bedeline adeta el koyarak müvekkilim ve eşini düğün öncesinde maddi olarak zor durumda bırakan Dr. Genç, müvekkilime ve ailesine yaşattığı zorluklara bir yenisini ekleyerek bir de manevi tazminat davası açmıştır. Dr. Genç, müvekkilimin zararını gidermekle yükümlüdür. Anne olmaya çalışan ve bu sebeple hayatından stres doğurabilecek tüm olumsuz koşulları çıkartan genç bir kadının yaşadığı olumsuz durumlar, evliliğin keyfini süremeden, en mutlu olması gereken günlerde kendisini ve ailesini maddi manevi yıpratmıştır" dedi.