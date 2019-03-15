Kabataş’tan seferler başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi "Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi" projesinin ilk etabını tamamladı. Şehir Hatları A.Ş., bugünden itibaren Kabataş'tan Adalar ve Boğaz hattına düzenli seferlere başlıyor. 2 yıl aradan sonra başlayacak deneme seferleri Kabataş - Adalar yönünde sabah ve akşam yoğun saatlerde, gidiş yönünde ise Eminönü ve Kadıköy iskelelerine uğramalı olarak gerçekleştirilecek. Öte yandan Eyüp Silahtarağa bölgesindeki trafik yoğunluğunu azaltmak için hayata geçirilen "Silahtarağa Tüneli" ve bağlantı yolları tamamlanarak hizmete girdi. Tünel sayesinde 2 kilometrelik mesafe 75 metre tünel ile geçiliyor.