Obeziteyle savaşta diyetisyen desteği

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık- Sen tarafından Bayrampaşa'daki bir otelde düzenlenen "14 Mart Tıp Bayramı" etkinliğine katılarak sağlık alanında çığır açacak projelerini paylaştı. Silivri'de bir jeotermal sağlık kampüsü kurmayı planladıklarını belirten Yıldırım "Bu yatırımla sadece gelen ziyaretçiler, hastalar şifa bulmayacak. Aynı zamanda birçok İstanbulluya istihdam, iş, aş imkanı sağlamış olacağız" diye konuştu. Türkiye'nin ilaç ithalatına yıllık 25 milyar lira verdiğini belirten Yıldırım "Tuzla'da biyoteknoloji vadisi kuruyoruz. Milli aşı ve milli ilacın formülünün buradan çıkmasını bekliyoruz" dedi. Evde bakım hizmeti alan yaşlı, engelli, özellikle de alzaymır hastalarına bir akıllı saat vereceklerini de kaydeden Yıldırım obeziteye karşı da savaş açacaklarını kaydetti. Yıldırım "İsteyene diyetisyen desteği sağlayacağız" diye konuştu. Sultangazi'de gençelerle bir araya gelen Yıldırım İstanbul'un daha huzurlu, daha güvenli bir şehir olacağını da belirterek "Yedi tepeli şehrimizi bilim ve teknoloji üsleriyle donatacağız. Çevre kirliliğini bitirip yeşil alanları çoğaltacağız" dedi. Binali Yıldırım ayrıca, TEMA'nın iklim dostu, yaşanabilir ve sağlıklı kentler için yerel yönetimlere önerdiği adımları içeren taahhütnamesini de imzaladı.