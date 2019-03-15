Trafik polisi kaza yerinde oğlunun ölüm haberini aldı

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UŞAK'TA lise öğrencilerininin kullandığı üç motosikletin karıştığı kazaya görevli olarak giden polis memuru, hayatını kaybeden gencin kendi oğlu olduğu öğrenince sinir krizleri geçirdi. Edinilen bilgilere göre, Uşak Lisesi 11. sınıfta okuduğu öğrenilen Enes K. yönetimindeki motosiklet ile aynı okuldan U.D.'nin (17) kullandığı motosiklet karşı yönden gelen ve başka bir lisede öğrenim gören N.B.T.'nin sürdüğü diğer bir motosikletle çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri Enes K.'nin öldüğünü belirlerken, kazada yaralanan diğer motosiklet sürücüleri ise hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hayatını kaybeden gencin babası olan ve olay yerine görevli olarak giden polis memuru Fatih K., kazada ölen gencin kendi oğlu Enes K. olduğunu öğrenince sinir krizleri geçirdi. Acılı babayı meslektaşları teselli etmeye çalıştı.