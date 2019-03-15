Zamanı geri almayı başardılar

BUGÜN NELER OLDU

Rus, Amerikalı ve İsviçreli bilim insanlarından oluşan ekip, kuantum bilgisayarı kullanarak zamanın yönünü tersine çevirmeyi başardıklarını duyurdu. Yürütülen çalışmanın temel fizik kurallarına ters düştüğü ve evreni yöneten kurallarla ilgili algıları kökünden değiştirme potansiyelinin olduğu belirtiliyor. Scientific Reports dergisinde yayımlanan araştırmanın kuantum bilgisayarlarının işleyişine dair de yeni fikirler verebileceği düşünülüyor. Konuşla ilgili açıklama yapan araştırmacılar, "En basit benzetmeyle bilardodaki açılış vuruşuyla dağılmış olan topların tekrar başlangıçtaki yerlerine dönmesine benzer bir eylemi gerçekleştirdik" dedi.