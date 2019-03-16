50 santim yer için 3 kişi öldürüldü

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde aralarında husumet bulunan 'Demir' ve 'Özen' ailesi arasındaki kavgada bu kez kan aktı. Hani ilçe merkezinde yer alan Kalaba köy yolu mevkisinde arazisi bulunan Vahit Özen bir süre önce buraya ev yaptı. Ancak evin çevre duvarının yan komşusu Fevzi Demir'e ait araziye 50 santim taştığı için iki aile arasında bir süre önce tartışma yaşandı. İki aile dün parkta karşılaşınca önce tartışma sonra bıçaklı silahlı kavga çıktı. Fevzi Demir'in çocukları Sedat Demir ve İshak Demir ile yeğeni Fırat Demir hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan 4 kişinin tedavisi devam ediyor.