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Son dakika: haberi doğru çıktı! 3 şüpheli tutuklandı

'ta geçtiğimiz günlerde son dakika haberi gelmişti. Korkunç iddianın ardından 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Ereğli ilçesinin Kavaklık Mahallesi'nde bir evde 4 kişi engelli bir kadına cinsel istismarda bulundu. Mağdur kadının polise şikayette bulunmasının ardından harekete geçen polis ekipleri şüphelileri tespit ederek kısa sürede yakalamış ve şüpheliler adliyeye sevk edilmişti. Tecavüz olayının doğru çıkmasıyla birlikte 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.3.2019 07:21 Güncelleme Tarihi: 17.3.2019 07:31
Son dakika: Tecavüz haberi doğru çıktı! 3 şüpheli tutuklandı

Geçtiğimiz günlerde 'ta yaşanan iğren olay ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Engelli kadın N.Y'nin şikayetinin doğru çıkması üzerine 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Kavaklık Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce yaralama suçundan sabıkası olan N.K. (66), M.A. (49), E.C. (51) ile A.T. (49) yüzde 85 engelli olan N.Y. isimli kadının evine gitti. İddiaya göre şüpheliler N.Y isimli kadını darp ederek etti.

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Son dakika: Tecavüz haberi doğru çıktı! 3 şüpheli tutuklandı
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