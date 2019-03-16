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karayolunda feci !

- yolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda seyreden minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2019 15:22 Güncelleme Tarihi: 16.3.2019 15:30
Gaziantep Kilis karayolunda feci kaza!

Gaziantep Kilis karayolu üzerinde yolcu midibüsünün yağış nedeniyle şarampole yuvarlandı. Kaza, saat 14.30 sıralarında Gaziantep- Kilis karayolu 5'inci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep'ten Kilis'e yolcu taşıyan plakası ve sürücüsü belirlenemeyen minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye, çok sayıda ambulans sevk edildi.

1 ÖLÜ, 15 YARALI

Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre; 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

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Gaziantep Kilis karayolunda feci kaza!
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