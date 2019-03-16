İTÜ’lü gençlerin model uydusu dünya birincisi

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İstanbulTeknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi APİS AR-GE takımı öğrencilerinin tasarladığı model uydu NASA'nın sponsorluğunu yaptığı CANSAT yarışmasında dünya genelinde 93 üniversite arasından ön tasarımda dünya birincisi oldu. APİS AR-GE Takımı üyesi Uzay Mühendisliği 2. Sınıf öğrencisi Muhammed Kara "Ön tasarımda yüzde 99.61'lik bir oranla büyük bir başarı elde ettik. Şimdi hedefimiz, ABD'nin Teksas eyaletinde 14-16 Haziran tarihleri arasında yapılacak ana yarışmada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Haziran ayında düzenlenecek yarışmada en iyi model uydu yapmayı hedefliyoruz" dedi. 26 kişilik bir takımlarının olduğunu aktaran Kara "Elektronik ve mekanik ekip olarak iki koldan çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.