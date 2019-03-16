Kabataş’tan vapur seferleri başladı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbulBüyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından ilk etabı tamamlanan "Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi" projesi'nin ilk kısmının açılışı yapıldı. Dün itibari ile de Adalar ve Boğaz hattında düzenlenen vapur seferleri başladı. İBB Beyaz Masa ekibi tarafından ise vapur seferlerinin ilk yolcularına karanfil dağıtıldı. İskeleyi çok beğendiğini ifade eden yolcular "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gerçekten teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir yapı olmuş. Bina ve iskeleler çok güzel. İstanbul'a yakışır bir iskele olmuş" diye konuştu.