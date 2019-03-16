Meteoroloji’den son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! Kar ne zaman yağacak?

Son günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde seyrederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kar yağışı ile ilgili son dakika uyarıları geldi. Kar yağışı, geçtiğimiz hafta boyunca yurt genelinde görülmezken, Meteoroloji'den yarın için uyarı geldi. Yayınlanan raporda yağış beklenen iller açıklandı. Peki, hangi illerde kar yağışı görülecek? İşte yanıtı…

KAR YAĞIŞI HANGİ İLLERDE GÖRÜLECEK? METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA UYARISI GELDİ!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Çankırı, Kayseri, Sivas ve Ankara'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Hatay'ın güney kesimleri ile Diyarbakır, Batman, Bingöl'ün güneyi, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.