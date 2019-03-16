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’den son dakika ve uyarısı geldi! Kar ne zaman yağacak?

Genel Müdürlüğü’nden ve ile ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Son günlerde İstanbul, Marmara ve yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde seyrediyor. Her ne kadar gece saatlerinde soğuk hâkim olsa da gün içinde sıcak havalar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son gelen uyarılara göre kar yağışı bazı illerde etkisini göstermeye başlayacak. Özellikle pazar günü için uyarılar gelirken biz de haberimizde kar yağışı beklenen illeri hazırladık. Hangi illerde kar yağışı görülecek? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 16.3.2019 18:25
Meteoroloji’den son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! Kar ne zaman yağacak?

Son günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde seyrederken, Genel Müdürlüğü'nden ile ilgili son dakika uyarıları geldi. Kar yağışı, geçtiğimiz hafta boyunca yurt genelinde görülmezken, Meteoroloji'den yarın için uyarı geldi. Yayınlanan raporda yağış beklenen iller açıklandı. Peki, hangi illerde kar yağışı görülecek? İşte yanıtı…

KAR YAĞIŞI HANGİ İLLERDE GÖRÜLECEK? METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA UYARISI GELDİ!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Çankırı, Kayseri, Sivas ve Ankara'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Hatay'ın güney kesimleri ile Diyarbakır, Batman, Bingöl'ün güneyi, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji’den son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! Kar ne zaman yağacak?
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