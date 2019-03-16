O hâkim bir kez daha sahnede

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EskıAnadolu Adliyesi 5. Sulh Ceza Hâkimi Hasan Akdemir hakkında bir dava daha açıldı.FETÖ finansörü şirkete atanan kayyum kararını 7 daire karşılığında kaldıran Akdemir'in, rüşvet olayını örtbas etmek için başsavcılık ve kayyumlar hakkında yolsuzluk suçlaması yaptığı belirlendi.İddianamede, Akdemir'in rüşvet olayını örtbas etmek için bir mahkemeyi ayarlayıp başsavcılık ve kayyumlara 2 milyon 600 bin TL'lik yolsuzluk suçlaması yaptığı iddialarına da yer verildi.Ses kayıtlarında hâkimin konuştuğu kişiye "Erkek bir milliyetçi mali müşavir bulduk, bayan. Çaktırmadan Asliye Hukuk Mahkemeleri'nden bir tanesini saf olarak seçtik" şeklindeki sözleri dosyaya girdi. Davada, Akdemir'in yanı sıra sahte rapor hazırlayan bilirkişi ve Talip Ü. de yargılanacak.