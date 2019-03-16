Öldürüp cebindeki parayla dalga geçtiler

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Antalya'da oturan Asım Bayram'dan haber alamayan Almanya'daki oğlu Mevlüt Bayram, 22 Ocak'ta kayıp başvurusunda bulundu. Yakınları atv'de yayımlanan Müge Anlı ile tatlı sert programında Bayram'ın izini sürdü. Polis, çok sayıda gayrimenkul sahibi olan Bayram'ın kaybolduğu gün yeni bir ev almak için emlakçıyla buluşmaya gittiğini belirledi. Polis, güvenlik kameralarını incelediğinde üzerine 600 bin lira olan ve otomobiliyle yola çıkan Asım Bayram'ın Kepez'e bağlı Varsak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda görüldüğünü tespit etti. Müge Anlı'ya da yapılan ihbar üzerine bölgede yapılan aramalarda Bayram'ın cesedi, toprağa gömülmüş halde bulundu. Bayram'ın, başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü, cesedinin 8 parçaya ayrılıp, derin dondurucuda saklandıktan sonra toprağa gömüldüğü belirlendi. Polis cinayet şüphelisi olarak Murat Güneş, Medeni Öztaş ve Mevlüt Sağlam'ı gözaltına aldı. Zanlıların "Bende mal mülk çok" sözünün üzerine yaşlı adamı gözlerine kestirdikleri, 21 Ocak'ta emlak satma amacıyla Selekler Çarşısı'nda bir bilardo salonunda buluştukları, daha sonra Muratpaşa ilçesindeki eve gittikleri ortaya çıktı. Evde bulunan Mevlüt Sağlam ve Medeni Öztaş'ın ikiliyi karşıladıkları, daha sonra Medeni Öztaş'ın yaşlı adamın başına çekiçle vurup öldürdüğü ortaya çıktı. Vahşi cinayetin ardından yaşlı adamın cebinden 120 lira para çıktığı, zanlıların evin anahtarlarını aldıktan sonra Kışla Mahallesi'ndeki yaşlı adama ait eve gittiklerinde para kasanının boş çıkması üzerine, "Adam bedavaya gitti. Milyonlarca para ve altın beklerken 120 lira çıktı" diyerek aralarında gülüştükleri ortaya çıktı. Güneş'in daha önce 2005'te Kemer ilçesinde bir kişiyi öldürmekten 10 yıl hapis yattığı ortaya çıktı. Zanlılardan Murat Güneş, Medeni Öztaş ve Mevlüt Sağlam tutuklandı, aralarında nikâhsız birlikte yaşadığı Fulya Karatuğ'un da bulunduğu diğer zanlılar serbest kaldı. Asım Bayram, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde torağa verildi.