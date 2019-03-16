ÖNDER yeni başkan adayını belirledi

Başkan adayının belirlenmesi için Başkanlar Kurulu, Yönetim Kurlu, Denetleme ve Disiplin Kurulu, eski ve yeni Yönetim Kurulu üyeleri dernek genel merkezinde bir araya geldi. Toplantıda, 61 yılını geride bırakan derneğin 4 yıldır genel başkanlığını yapan ve görevi devreden Halit Bekiroğlu'nun yerine gelecek ismin kim olacağı ele alındı. Yapılan istişareler sonucu ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Kamber Çal'ın adaylığı konusunda görüş birliğine varıldı.

KİŞİ ODAKLI OLMADIK

Halit Bekiroğlu, Türkiye'nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olan ÖNDER'in birikiminden ve teamüllerinden bahsederek başkan adayı belirleme sürecindeki usul ve nezaket dolayısıyla teşekkür ederek şunları ifade etti: "Kişilerin ön plana çıkmadığı, faaliyetlerin ve kurumsal yapının ön plana çıktığı ÖNDER'de geçmişten gelen birikimin yenilenerek geleceğe taşınmasını kıymetli bulduk ve ekip olarak buna katkıda bulunmaya çalıştık. Kişilerin uzun süre bir görevde kalmaması daha çok insanın yetişmesine ve dinamizmin sürdürülmesine vesile olacaktır."

BÜYÜK BİR EMANETİ YÜKLENDİK

ÖNDER Yönetimi tarafından çeşitli toplantılar yapılarak mutabakatla genel başkan adaylığına karar verilen Kamber Çal yaptığı değerlendirmede, "Büyük bir emaneti yüklendik. Öncelikle göreve layık gören herkese teşekkür ediyorum" dedi. Çal, 60 yılı aşkın hizmete devam eden ÖNDER'in yükünün ağır olduğunu ama aynı zamanda onur duyulacak bir görev olduğunu ifade ederek devralacağı bayrağı daha da ilerilere taşımak için çaba gösterdiğini söyledi.

İMAM HATİPLER EN ÖNEMLİ MODEL

Milyonlarca mezunu ve hızla artan mensupları ile ÖNDER'in, Mezun derneklerinin, İmam Hatip camiasının büyük bir birikim ve potansiyele sahip olduğunu kaydeden Çal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu sebeple imam hatiplerin sadece Türkiye'ye değil, dünyaya model olacağı bir çaba içerisindeyiz. İmam hatip mücadelesi, darbe dönemlerini aşıp her defasında küllerinden yeniden doğan bir çabadır. İmam hatipler çok daha nitelikli hale gelerek daha önce olduğu gibi bundan sonra da öncü nesillerin yetişmesine vesile olacaktır."

Başkanlar Kurulu üyelerinin, Din Öğretimi Genel Müdürünün, Denetleme Kurulu Başkanı'nın ve Öncüspor Başkanı'nın birer konuşma yaptığı program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duayla tamamlandı.

KAMBER ÇAL KİMDİR?

1972 Kayseri'nin Develi ilçesinde doğan Kamber Çal ilkokulu köyünde tamamladıktan sonra ortaokul ve liseyi Develi İmam-Hatip Lisesi'nde okudu. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden 1996 yılında mezun oldu.

Lise ve Üniversite yıllarında muhtelif sivil toplum kuruluşlarında görevler yapan Çal, Başakşehir İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği'nin (BİHADER) kurucu başkanlığını yaptığı dönemlerde okulların nicel ve nitel gelişimine katkıda bulundu. Pendik Ömer Çam AİHL Okul Aile Birliği yönetiminde görev alan Kamber Çal 2017-2018 eğitim sezonunda İstanbul Recep Tayyip Erdoğan AİHL Okul Aile Birliği Başkanlığını yaptı.

2017'de yapılan 56. Genel Kurul'da ÖNDER Yönetim Kurulu Üyesi oldu. 2018-2019 eğitim sezonunda ÖNDER Okul Aile Birliği Komisyonu Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

2014 yılına kadar siyasi çalışmalarda bulunan ve meclis üyeliği de yapan Kamber Çal, MÜSİAD, İlim Yayma Cemiyeti, Birlik Vakfı, TÜRES (Türkiye Turizm ve Restoranlar Derneği) üyelikleri yaptı.

Çal, halen sağlık ve gıda sektöründe ticaretle iştigal etmektedir. Evli ve 4 çocuk babasıdır.