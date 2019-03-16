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: 'da dehşet verici olay! Parkta dövüp dereye attılar...

haberi... Bu sabah 'da yaşanan olay tüyleri diken diken etti. 'nda yürüyen uyruklu Nurdan Metodni bir grubun saldırısına uğradı. Saldırıdan bir süre sonra olay yerine gelen ekipler Metodni'nin halini gördüğünde dehşete düştü. Vücudunda yaraların olduğu ve yarı baygın halde bulunduğu belirtildi. Kimli belirsiz kişi veya kişilerce bir süre darp edildikten sonra çırpıcı deresine atılan genç itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. İşte dehşete düşüren olay ile ilgili detaylar ve olay yerinden görüntüler...

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2019 11:04 Güncelleme Tarihi: 16.3.2019 11:33
Son dakika: İstanbul'da dehşet verici olay! Parkta dövüp dereye attılar...

Olay, Zeytinburnu Osmaniye Mahallesinde Çırpıcı Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre; Afganistan uyruklu Nurdan Metodni parkta yürüdüğü sırada bir grup önünü kesti. Henüz bilinmeyen bir nedenle Metodniye saldıran kişiler, bir süre darp ettikten sonra Metodni'yi çırpıcı deresine attı.

İstanbul Zeytinburnu'nda parkta dövdükten sonra dereye attılar!

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dereye atılan Afganistan uyruklu genç itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Nurdan Metodni sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki bir hastaneye götürüldü.
Polis saldırganları arıyor.

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Son dakika: İstanbul'da dehşet verici olay! Parkta dövüp dereye attılar...
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