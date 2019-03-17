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815 yıllık camide restorasyon tamam

Halit SOLHAN
HALİT SOLHAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.3.2019
815 yıllık camide restorasyon tamam
Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki Artuklu dönemine ait 815 yıllık tarihi Ulu Camii'nin 4 yıllık restorasyon çalışmaları tamamlandı. 8 milyon lira harcama yapılan tarihi cami kılınan ilk namazın ardından ibadete açıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2015'te bakım-onarım ve yenileme çalışmalarına başlanan Kızıltepe'deki tarihi Ulu Cami'nin kubbesi titanyum kaplama yapıldı. Aslına uygun bir şekilde baştan aşağı bakımdan geçirilen cami 4 yıl süren restorasyonun tamamlanmasıyla tekrar ibadete açıldı. Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Alihür Ata, "Kızıltepe Ulu Cami 2015'te restorasyona alındı, kubbemizde hasar vardı, güçlendirmeye ihtiyacı vardı. Kubbemiz güçlendirildi. Sonra üzerine titanyum kaplama yapıldı " dedi.
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815 yıllık camide restorasyon tamam
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