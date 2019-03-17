Açılış öncesi Wonderland kapılarını SABAH’a açtı

Önümüzdeki hafta Başkan Erdoğan'ın açılışını gerçekleştireceği Wonderland kapılarını SABAH'a açtı. 1 milyon 200 bin metrekarelik alan üzerine kurulan Wonderland'ın, bin 200 kişiye istihdam sağlaması ve 200 bin turist ağırlaması bekleniyor. Wonderland'in işletmesini gerçekleştirilecek olan GBM Ticaret A.Ş. ve Çelik Ortak Girişim Grubu projeyle başkentte ilk etapta yılda 200 bin yabancı turist geleceğini ifade etti.





BİN 200 KİŞİYE İSTİHDAM

Açılış için son hazırlıklar gerçekleştirilirken tema parkın Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Barın ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedat Yıldırım Wonderland'in kapılarını SABAH'a açtı. Wonderland'in Ankara'da istihdama da büyük katkı sunacağını ifade eden Barın, "Avrupa'nın en büyük tema parklarından birini açacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Burası başkent turizmi için önemli proje... Geçmişten gelece tüm dönemlerin bir arada olduğu Wonderland, sadece turizme değil aynı zamanda kentin istihdamına da katkı sunuyor. Wonderland'de çeşitli sınıflarda tam bin 200 kişi istihdam ediliyor. Burada aynı zamanda 140 adette kafe, restoran türü işletme bulunacak. Buralarda çalışacak kişileri de hesaba kattığınızda istihdama olan katkının ne kadar büyük olduğunu görebilirsiniz" dedi.

200 BİN TURİST BEKLENİYOR

Sedat Yıldırım ise yurtdışındaki önemli organizasyon şirketleriyle anlaşma sağladıklarını belirterek, "Biz Wonderland'e ilk etapta yurtdışından 200 bin ziyaretçi bekliyoruz. Buna yurtiçinden gelecek ziyaretçi sayısı dahil değil. Burası sayesinde kentin diğer dinamikleri de harekete geçecek. Giriş ücreti 25 TL olarak belirlendi. Bunun 20 TL'si içerideki oyun alanlarında kullanılacak. Bu dev yatırım şimdiden Ankaramıza hayırlı olsun. Wonderland'de her akşam ayrı bir programla başkentlilerle buluşacağız" diye konuştu.