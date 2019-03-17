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"Bir Fatiha" için 800 kilometre pedal çevirdiler

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın Hisarlık Tepe’de eski mescitlerin olduğu alana yapılan Camii yarın açılıyor. Bu arada 'nın başkenti Üsküp'ten 'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla bisikletle yola çıkan 7 arkadaş, 800 kilometre katederek Şehitler Abidesi'ne geldi. , "Ecdadımızın ruhuna bir Fatiha için Üsküp'ten pedal çevirdik. İnşallah bu yolculuğumuz, genç nesillere Çanakkale'yi unutturmamak adına bir mesaj olur" dedi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.3.2019 16:38

Üsküp merkezli Ekoloji ve Dağcılık Derneği inisiyatifiyle Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Karadağ, Bosna Hersek ve Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinden 7 arkadaş bir araya geldi.

Bisikletlerinde Türkiye, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Arnavutluk bayrakları asılı grup, tekbirler eşliğinde Üsküp'ten Çanakkale'ye doğru yola çıktı. 800 kilometre pedal çeviren 7 arkadaş, İstanbul'dan katılan Orka Bisiklet Kulübü üyesi 9 kişiyle Şehitler Abidesi'ne ulaştı.

Burada dua eden grup, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra bölgeden ayrıldı.

Üsküplü Sami Emin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu bir yolculuğu geride bıraktıklarını söyledi.

Emin, "Ecdadımızın ruhuna bir Fatiha için Üsküp'ten pedal çevirdik. Çok huzurlu bir yolculuktu. İnşallah bu yolculuğumuz hayırlara vesile olur, genç nesillere Çanakkale'yi unutturmamak adına bir mesaj olur. Çanakkale ruhu umarım hep yaşatılır." diye konuştu.

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"Bir Fatiha" için 800 kilometre pedal çevirdiler
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