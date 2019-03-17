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Çocuk parkında baldızını öldürüp, etti

'in Bornova ilçesinde  (40), baldızı 'ı (37) tabanca ile vurup öldürdükten sonra etti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2019 07:58 Güncelleme Tarihi: 18.3.2019 07:58
Çocuk parkında baldızını öldürüp, intihar etti

Olay, dün saat 19.00 sıralarında İnönü Mahallesi Özdar Caddesi'nde meydana geldi. Fatma Yıldız çocuk parkında otururken, bu sırada yanına gelen eniştesi Mehmet Güneş geldi. Güneş, tabancasını çıkarıp Yıldız'a peş peşe ateşledi. Yıldız, vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, bu kez Mehmet Güneş, tabancayı kendi başına dayayıp tetiği çekti. Silah sesleri üzerine parka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güneş ve Yıldız, gelen ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan enişte ve baldızı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılmadı.
Yıldız ve Güneş'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Çocuk parkında baldızını öldürüp, intihar etti
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