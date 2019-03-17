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Define tünelinde mahsur kaldılar

Gümüşyaka Mahallesi'nde bir evin altında define aramak için tünel kazan 2 kişi karbondioksit gazından zehirlendi. Valiliği de yaptığı açıklamada Silivri'de bulmak için kiraladıkları evin bahçesini kazan 5 kişiden 2'sinin karbondioksit gazından zehirlendiğini, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.3.2019 15:01 Güncelleme Tarihi: 17.3.2019 15:23
Define tünelinde mahsur kaldılar

Silivri'de tarihi eser bulmak amacıyla kazdıkları tünelde mahsur kalan 2 kişiye ulaşmak için çalışma başlatıldı.

Silivri'de iki kardeş define ararken göçük altında kaldı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Gümüşyaka Mahallesi'nde kiraladıkları yazlık evin bahçe kısmında kazı yapan 5 kişiden 2'si zehirlenerek mahsur kaldı.

Açıklamada, "Tünel içine giren şahıslardan 2 şüphelinin karbondioksit gazından zehirlendiği değerlendirilmekte olup, 2 şahsa ulaşmak amacıyla çalışmalar başlatılmıştır." denildi.

Bu arada olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Silivri Kaymakamı Ali Partal da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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Define tünelinde mahsur kaldılar
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