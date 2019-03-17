Son dakika: Tecavüz haberi doğru çıktı! 3 şüpheli tutuklandı

Geçtiğimiz günlerde Zonguldak'ta yaşanan iğren olay ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Engelli kadın N.Y'nin şikayetinin doğru çıkması üzerine 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Kavaklık Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce yaralama suçundan sabıkası olan N.K. (66), M.A. (49), E.C. (51) ile A.T. (49) yüzde 85 engelli olan N.Y. isimli kadının evine gitti. İddiaya göre şüpheliler N.Y isimli kadını darp ederek tecavüz etti.