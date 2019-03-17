Eşini eve kilitleyen kocaya dava açıldı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da 3 yıldır evli olan Tuğba Ç. (32) ile Aytaç B.'nin (36) aralarında ailelerinden kaynaklı olarak sorunlar meydana geliyordu. Aytaç B. kendisini damat olarak kabul etmeyen eşinin ailesiyle görüşmek istemiyordu. Eşi Tuğba Ç.'nin de görüşmesini engelliyordu. Bu nedenlede sık sık eve kilitleyip karısının dışarısıyla iletişimini geçiyordu. 17 Ağustos'ta da Aytaç B. eşini eve kilitledi. Komşuların ihbarıyla Kâğıthane Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden görevliler eve geldi. Görevlilerinin durumu savcılığa bildirmesi üzerine Aytaç B. hakkında dava açıldı. İdidanamede mağdur kadının evde çıkan yangın, su baskını, deprem gibi olağanüstü bir durumda evden çıkamayacağı yer aldı.