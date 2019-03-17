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Eşini ve oğlunu öldürüp etti

Ercan TOPAÇ
ERCAN TOPAÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.3.2019
Eşini ve oğlunu öldürüp intihar etti
Tunceli'de bir uzman çavuş, eşi ve oğlu, evlerinde silahla öldürülmüş halde bulundu. Yetkililerden alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'ndeki jandarma lojmanları sakinleri, uzman çavuş Hüseyin Bektaş ve ailesinden haber alamayınca kapıyı çaldı. Kapının açılmaması üzerine bina sakinleri durumu jandarmaya bildirdi. Daire kapısını kırarak içeri giren jandarma, uzman çavuş Hüseyin, eşi Sibel ve 8 yaşındaki oğulları Doruk Bektaş'ın cansız bedenleriyle karşılaştı. Eve gelen polis ekiplerinin yaptıkları incelemede, olayda kullanıldığı değerlendirilen ve Hüseyin Bektaş'a ait olan beylik tabancası bulundu. İlk bilgilere göre, cinnet getirip eşi ve çocuğunu öldürdükten sonra intihar ettiği değerlendirilen uzman çavuş ile aile bireylerinin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Eşini ve oğlunu öldürüp intihar etti
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