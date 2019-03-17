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'de otomobil bir anda alev topuna döndü

'de sabah saatlerinde bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede alevler otomobilin tamamını sararken o anlar kameralara yansıdı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2019 06:58 Güncelleme Tarihi: 18.3.2019 06:59
Kağıthane'de otomobil bir anda alev topuna döndü

Olay saat 00:30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Çetinkaya Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu bir vatandaşa ait olan 34 MP 0578 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler tüm otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, yanan aracın yanında bulunan bazı otomobillerde de hafif maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni itfaiyenin yapacağı çalışmanın ardından belli olacak.

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Kağıthane'de otomobil bir anda alev topuna döndü
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