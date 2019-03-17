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Kar yağacak mı? ’den son dakika uyarısı! Bugün ava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı son dakika tahminlerine yurdun göre batı ve güney kesimlerinde hava sıcaklıklarında artış bekleniyor. Diğer bölgelerde hava sıcaklıklarında bir değişiklik olmayacak. Günlük hayatta plan yaparken göz önünde bulundurulan en önemli etkenlerden biri de hava durumu. Bu nedenle vatandaşlar evden çıkmadan önce daima “Bugün hava nasıl olacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Pazar tarihli hava durumu tahmin raporları…

Giriş Tarihi: 17.3.2019 07:39 Güncelleme Tarihi: 17.3.2019 08:04
Kar yağacak mı? Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün ava nasıl olacak? 17 Mart

Yurt genelinde hava sıcaklıkları artarken, Genel Müdrülüğü'nden son dakika kar yağışı uyarısı geldi. Haftasonunu dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar için "Bugün hava nasıl olacak sorusu?" merak konusu oldu. Batı kesimlerine dayanacak yağışlı havanın yağmur ve hafif kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 17 MART HAFTASONU

Meteorloji'den gelen son raporlarına göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bilecik ve Bursa'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karadeniz kıyıları, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Iğdır, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

İşte illere göre hava durumu...

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Kar yağacak mı? Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün ava nasıl olacak? 17 Mart
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