Kar yağacak mı? Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün ava nasıl olacak? 17 Mart

Yurt genelinde hava sıcaklıkları artarken, Meteoroloji Genel Müdrülüğü'nden son dakika kar yağışı uyarısı geldi. Haftasonunu dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar için "Bugün hava nasıl olacak sorusu?" merak konusu oldu. Batı kesimlerine dayanacak yağışlı havanın yağmur ve hafif kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 17 MART HAFTASONU

Meteorloji'den gelen son hava durumu raporlarına göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bilecik ve Bursa'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karadeniz kıyıları, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Iğdır, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

İşte illere göre hava durumu...