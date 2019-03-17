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Köyceğiz ve Ahlat artık

Giriş Tarihi: 17.3.2019
Köyceğiz ve Ahlat artık sakin şehir
İtalya'nin Greve in Chianti kentinde gerçekleştirilen Uluslararası Cittaslow İcra Kurulu Toplantısı'nda Muğla'nın Köyceğiz ve Bitlis'in Ahlat ilçeleri üyeliği kabul edildi. İlk olarak 1999'da İtalya'da başlayan "sakin şehir" uygulaması, Köyceğiz ve Ahlat ile Türkiye'de 17 yerleşime ulaştı. Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Nadi Pirci, "sakin şehir" unvanı ile Köyceğiz'in sakinliğinin tescillendiğini ifade etti. Köyceğiz CittaSlow koordinatörü Halil Karanfiloğlu da dünyanın 253'üncü sakin kentinin Köyceğiz seçildiğini ve Cittaslow Genel Merkezince onaylandığını söyledi. Türkiye'de şimdiye kadar Muğla Akyaka, Isparta Eğirdir, Çanakkale Gökçeada, Sinop Gerze, Bolu Göynük, Şanlıurfa Halfeti, Bolu Mudurnu, Ordu Perşembe, Artvin Şavşat, İzmir Seferihisar, Sakarya Taraklı, Erzurum Uzundere, Kırklareli Vize, Isparta Yalvaç, Aydın Yenipazar, Muğla Köyceğiz ve Bitlis Ahlat "sakin şehir" kabul edildi.
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Köyceğiz ve Ahlat artık sakin şehir
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