Yeğen dehşeti

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Konya'nın Ilgın ilçesinde restoran işleten Yılmaz Kaya (37) 9 ay önce restoranın üst katındaki evinde, birlikte yaşadığı Gürcistan uyruklu Natalia Chalauri tarafından yatağında hareketsiz yatarken bulundu. Hayatını kaybettiği belirlenen Kaya'nın yapılan otopsisinde ağız ve burun bölgesinde çamur bulunduğu tespit edildi. Kurulan özel ekip, ilçede olayla ilgili çalışma başlattı. Polis, cinayeti Kaya'yı tanıyan ve eve rahatlıkla girebilen kişiler tarafından işlendiğini düşündü. Restoranın olay gününe dair güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, Kaya'nın birlikte çalıştığı 27 yaşındaki yeğeni Tahsin Kaya'nın işyeri içinde bulunan kız kardeşi Ümmü Can'a baş parmağıyla 'tamam' işareti yapıp, amcasının evinin giriş kapısının bulunduğu tarafa geçtiğini fark etti. Bir süre sonra yeniden restoranın camından kardeşine işaret yapan ve sırtındaki ter izleri kameradan belli olan Tahsin Kaya şüpheleri üzerine çekti. Görüntülerde ayrıca Ümmü Can'ın, restoranda çalışan Natalia'yı eve çıkmaması için 3 saat boyunca yanında hiç ayrılmadan oyalamaya çalıştığı belirlendi. Olayla ilgili olarak Yılmaz Kaya'nın ortağı ve aynı zamanda ağabeyi Ayhan Kaya (57), yengesi Keziban Kaya (50) yeğenleri Tahsin Kaya (27), Ümmü Can Kaya (22) ile 6 aylık hamile olan evli yeğeni Leyla Maytap'ı (26) gözaltına aldı. Tahsin Kaya, amcasını çamurla boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Amcasının 4 milyonluk restoranlarının ortağı olduğunu, 1 milyon lira da piyasaya borcu olduğunu anlatan Tahsin Kaya, "Amcam kendisine 500 bin lira vermemizi, tüm borcun da bize kalmasını teklif etti. Ayrıca daha önce bir kez evlendi ve 2 çocuğu oldu. Onun çocuklarına biz bakıyorduk. Natalia ile de evlenmek istediğini söyledi. Bu konular nedeniyle amcama kin güttüm. Saksıdan aldığım toprakla uyurken boğdum" dedi. Tahsin Kaya tutuklanırken, diğer aile üyeleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.ŞÜPHELİLERİN olaydan sonra polise verdikleri ifadede, Yılmaz Kaya'nın akciğer rahatsızlığı olduğu, tedavi için yurt dışından getirtilen toprağı kullandığını söyledikleri kaydedildi.