1915’li tıbbiyelilerin tamamı şehit düştü

BUGÜN NELER OLDU

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "1915'te Tıbbiye'ye kaydolan 1. sınıf öğrencilerinin tamamı Çanakkale'de şehit düştü ve bu nedenle de Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane 1921'de hiç mezun veremedi" dedi. Prof. Dr. Erdöl, açıklamasında, tıbbiyeli ruhunun her daim milli mücadele bilincinin içinde kendine yer bulduğunu ifade ederek, "Öncü meslektaşlarımız ya bayrakları bayrak yapmak için dökülmüş kanların sahibi Mehmetlere şifa olanlardan, ya da bu toprakları vatan kılmak için şehadet şerbetini içenlerden olmayı seçmişlerdir" diye konuştu. 1915'ten itibaren Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane öğrencilerinin Çanakkale başta olmak üzere tüm cephelerdeki değişik hastanelere dağıtıldıklarını anlatan Erdöl, şöyle devam etti: "1915'te tüm hocaların ve öğrencilerin askeri birliklere dağıtılması nedeniyle Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane bir yıl kapalı kaldı. 1. Dünya Savaşı boyunca 765 tıp öğrencisinden 346'sı şehit düştü ve geri dönemedi. 1915'te Tıbbiye'ye kaydolan 1. sınıf öğrencilerinin tamamı Çanakkale'de şehit düştü ve Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane 1921'de hiç mezun veremedi."