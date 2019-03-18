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Akbil yenileme merkezleri açılış kapanış saatleri - Akbil yenileme merkezleri çalışma saatleri 2019

İstanbul akbil yenileme merkezleri çalışma saatleri ile alakalı merak edilen detayların tümüne bu haberden ulaşabilirsiniz. Akbil yenileme merkezleri hafta içi ve hafta sonu hangi saat aralıklarında hizmet verir? İşte 2019 yılı akbil yenileme merkezleri çalışma saatleri…

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Giriş Tarihi: 18.3.2019 12:00 Güncelleme Tarihi: 18.3.2019 12:00
Akbil yenileme merkezleri açılış kapanış saatleri - Akbil yenileme merkezleri çalışma saatleri 2019

Akbil yenileme merkezlerinin mesai saatleri ile alakalı bilgilendirme amacıyla hazırladığımız bu haberimizden akbil yenileme merkezlerinin sabah saat kaçta açılıp akşam saat kaçta kapandığı ile alakalı bilgi edinebilirsiniz. İşte ilçelere göre akbil yenileme merkezlerinin çalışma saatleri…

2019 akbil yenileme merkezleri çalışma saatleri

İstanbulkart başvurularının yanı sıra kart yenileme ve vizeleme işlemlerinin gerçekleştirildiği akbil yenileme merkezleri, İstanbul ili gelinde 22 farklı noktada hizmet vermektedir. Bu noktaların çalışma saatleri ise şu şekildedir:

  • Karaköy Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-17:30

Cumartesi: 09:00 – 17:00

Adres: İETT Genel Müdürlüğü Karaköy Gar Binası (Tünel Yanı)

  • Topkapı Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30 – 17:30

Cumartesi: 09:00 – 17:00

Adres: İETT Topkapı Garajı – Fatih

  • Bahçelievler Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30

Cumartesi: 09:00-13:00 – 13:30-17:00

Adres: Bahçelievler Metro İstasyonu

  • Gaziosmanpaşa Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-17:30

Adres: Merkez Mah. Aladağ Sokak. No: 3 (Gaziosmanpaşa İski şubesi içi)

  • Kadıköy Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-17:30

Cumartesi: 09:00 – 17:00

Adres: Kadıköy Rıhtım – Minibüs Durakları Arkası

  • Pendik Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30-17:30

Cumartes: 09:00-13:00 – 13:30-17:00

Adres: Pendik Belediye Başkanlığı Batı Mah. 1. Geziboyu Cad. No:64 Pendik/İSTANBUL

  • Üsküdar Başvuru Merkezi

Çalışma Saatler Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30-17:30

Adres: Üsküdar Hareket Amirliği, Mihrimah Sultan Camii Önü

  • Gayrettepe Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30-17:30

Cumartes: 09:00-13:00 – 13:30-17:00

Adres: Gayrettepe Metro İstasyonu

  • Bağcılar Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30

Adres: Bağcılar Belediyesi Güneşli Mah. Kirazlı Cad.

  • Eminönü Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30

Adres: İETT Merkezi Peronlar / Eminönü

  • Beşiktaş Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30-17:30

Cumartes: 09:00-13:00 – 13:30-17:00

Adres: Beşiktaş İETT Merkez Peronlar

  • Ümraniye Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30-17:30

Cumartesi: 09:00-13:00 – 13:30-17:00

Adres: Haldun Alagaş Spor Tesisleri

  • Avcılar Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30-17:30

Cumartesi: 09:00-13:00 – 13:30-17:00

Adres: Avcılar Metrobüs İstasyonu

  • Beylikdüzü Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30

Cumartesi: 09:00-13:00 – 13:30-17:00

Adres: Beylikdüzü Son Durak Metrobüs İstasyonu Çıkışı

  • Yenibosna Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30 – 17:30

Cumartesi: 09:00 – 17:00

Adres: İETT Yenibosna Otobüs Durakları Arkası

  • Kadıköy Metrosu Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30-17:30

Adres: Kadıköy Metro İstasyonu

  • Bostancı Metro Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30

Adres: Bostancı Metro İstasyonu

  • Ünalan Metro Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30

Adres: Ünalan Metro İstasyonu

  • Kartal Metro Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30

Cumartesi: 09:00-13:00 – 13:30-17:00

  • Adres: Kartal Metro İstasyonu

Taksim Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30

Adres: Taksim Metro İstasyonu Gezi Parkı Çıkışı

  • Zeytinburnu Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30

Adres: Zeytinburnu Metro Çıkışı

  • Sultanbeyli Başvuru Merkezi

Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30

Adres: Fatih Cad. Yanyolu No:129, 34920 Sultanbeyli/İstanbul (Fatih Cad. Zabıta Müdürlüğü Yanı)

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Akbil yenileme merkezleri açılış kapanış saatleri - Akbil yenileme merkezleri çalışma saatleri 2019
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