- Alacaklarını ahirete bıraktı

- 42 yılda yaklaşık 100 bin TL borç verdi ama hiçbirini alamadı



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Kenan Akyüz

SAMSUN(İHA) - Samsun'da çaycılık yapan 59 yaşındaki Mustafa Yıldız, 42 yılda verdiği borçları deftere yazdı fakat geri alamadı. Yaklaşık 100 bin TL'lik alacağından umudunu kesen Yıldız, alacaklarını ahirete bıraktı.

Samsun-Vezirköprü yolu üzerinde 29 yıldır çay ocağı işleten Mustafa Yıldız, 1977 yılından bu yana verdiği borçları bir deftere yazmaya başladı. Yıldız, yol üzerinde bulunmasından dolayı yakıtı biten, aracı bozulan ve çeşitli nedenlerle kendisinden borç isteyenlere insanlık namına borç vererek yardımcı oldu. Fakat borç verdiği insanların büyük bir kısmı borcunu ödemedi. Haliyle 42 yılda ortaya büyük bir rakam çıktı. En son 2017 birine borç veren Yıldız, bugünkü para birimi ile yaklaşık 100 bin TL'ye yakın alacağının olduğunu söyledi. İnsaniyetlik olsun diye borç veren Yıldız, alamadığı borçlarını artık ahirete bıraktığını ifade etti.



"Bir tekme de ben vurayım desem yine yapamıyorum"

İnsanlığın bittiğini vurgulayan Yıldız, "29 yıldır burada çay ocağı işletiyorum. Yolun üzerindeyiz. Arabası bozulan, yakıtı biten buraya geliyor. 3-5 günlüğüne para istiyor. Ondan sonra o adamı bulman mümkün değil. Vermesen insanlığından utanıyorsun. Ayıp olur diyorsun. Veriyorsun. Ondan sonra çekip gidiyor. Telefona da cevap vermiyor. Şimdiden sonra gelene bir tekme de ben vurayım desem yine yapamıyorum. Artık insanlar bu kadar basitleştiler. Sürekli çay içiyor adam borcu birikiyor, vermiyor. Böyle olmaması gerekir. 1977'den beri olan alacaklarımı deftere yazdım. Bu deftere yazmadığım çok daha alacağım var. Bugünkü parayla hesap edersen alacağım 100 bin TL'yi bulur. Ama kimse vermiyor. Ahirette alacağım diye yazdım deftere. İnsanlık bitmiş. En son 2017 yılında birine verdim. 2018 yılına girerken kendi kendime söz verdim daha borç para vermeyeceğim diye. Bundan sonra benden borç alacaklara da hakkımı helal ediyorum zaten. Borçlarımı ahirette alacağım inşallah. Orada bulabilirsek tabii" dedi.

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