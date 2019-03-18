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başvuru işlemi nasıl ve nereden yapılır? EGM 2019 ve il il kontenjan sayıları

(EGM) tarafından daha önce duyurulan 8 bin ön başvuru işlemleri alınmaya başlandı. Böylelikle, bireylerin yanıtını aradığı '2019 Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?' sorusu da yanıtını buldu. Merakla beklenilen işlemler pa.edu.tr üzerinden e-Devlet şifresi gerçekleşiyor. Adaylar, bir yandan ilgili işlemleri yaparken bir yandan da başvuru şartları hakkında detaylı bilgilere ulaşmaya çalışıyor. EGM, yayımladığı kılavuz ile bekçi alımı başvuru şartlarını da duyurdu. Peki, EGM 2019 bekçi alımı başvuru işlemi nasıl ve nereden yapılır? İşte başvuru şartları ve il il kontenjan sayıları ile bekçi alımı hakkında detaylar...

Giriş Tarihi: 18.3.2019 12:48 Güncelleme Tarihi: 18.3.2019 12:49
Bekçi alımı başvuru işlemi nasıl ve nereden yapılır? EGM 2019 Bekçi alımı başvuru şartları ve il il kontenjan sayıları

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün geçtiğimiz haftalarda duyurduğu 2019 8 bin bekçi alımı ön başvuru işlemleri başladı. Konuyu yakından takip eden adaylar 'Bekçi alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır?' sorusuna yanıt arıyorken, süreçten ilk kez haberdar olan bireyler ise başvuru şartları öncelikli bir şekilde sorgulamalarını yapıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı duyuru ile 8 bin çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuru şartları ve il il kontenjan sayıları hakkında merak edilen detayları paylaştı.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

İşte izlemeniz geren adımlar;

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Bekçi alımı başvuru işlemi nasıl ve nereden yapılır? EGM 2019 Bekçi alımı başvuru şartları ve il il kontenjan sayıları
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