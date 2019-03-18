Bekçi alımı başvuru işlemi nasıl ve nereden yapılır? EGM 2019 Bekçi alımı başvuru şartları ve il il kontenjan sayıları

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün geçtiğimiz haftalarda duyurduğu 2019 8 bin bekçi alımı ön başvuru işlemleri başladı. Konuyu yakından takip eden adaylar 'Bekçi alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır?' sorusuna yanıt arıyorken, süreçten ilk kez haberdar olan bireyler ise başvuru şartları öncelikli bir şekilde sorgulamalarını yapıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı duyuru ile 8 bin çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuru şartları ve il il kontenjan sayıları hakkında merak edilen detayları paylaştı.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

İşte izlemeniz geren adımlar;