BUGÜN NELER OLDU

Dünya harp tarihine geçen Çanakkale Deniz Zaferi, bu yıl "Bir Duruştur Çanakkale" teması ve sosyal medyada "diriliştenkurtuluşa" etiketiyle kutlanıyor. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca yürütülen uluslararası boyuttaki anma programı, ilgili bakanlıkların, kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliğinde bugün gerçekleştirilecek. "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi"nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Mehmetçik'in hatırasının, inancının, cesaretinin, azminin, manevi mirasının, milli birlik ve beraberliğin harcı olan Çanakkale Zaferi'ni kazandıran yüksek ruhun kuşaktan kuşağa yaşatılması Çanakkale başta olmak üzere yurt genelinde anma programları düzenleniyor. Geçtiğimiz hafta başlayan etkinlikler kapsamında özel kamu spotuyla milli bilincin artırılarak gelecek kuşaklara aktarılması hedeflendi.Osmanlı İmparatorluğu, Balkan Harbi'nin yaralarını sarmadan Birinci Dünya Savaşı'na girmek zorunda kalmıştı. 1914'te Almanya ve Avusturya- Macaristan İmparatorluğu safında yer alan Osmanlı, kimsenin beklemediği başarılara imza atmıştır. "Hasta, bitmiş, savaşacak gücü yok" raporlarıyla küçümsenen ordu, Çanakkale, Irak-İran, Filistin, Yemen, Libya, Galiçya, Makedonya ve Romanya Cepheleri'nde büyük direniş göstermiştir.Çanakkale ise bu cephelerin içinde başlı başına bir abidedir. Çünkü Çanakkale Çanakkale ruhtur, direniştir, azimdir bir milletin yeniden ayağa kalkışıdır. Bu zaferin önemi yalnızca düşman donanmasının hezimete uğratılması değildir. Uzun süredir savaşlarda alınan yenilgilerden sonra gelen bu zafer ordu ve milletin maneviyatını ve moralini yükseltip kendine olan özgüvenini yeniden kazanmasını sağlamıştır.Çanakkale'yi 18 Mart'ta denizden geçemeyen düşman 25 Nisan'da bu kez karadan yaptığı denemede de başarılı olamamıştır. Ve Çanakkale tarihe "geçilmez" olarak kazınmıştır.