Define ararken toprak altında kaldılar

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İstanbul Silivri'de bir evin altında define aramak için tünel kazan 2 kişi göçük altında kaldı. Gümüşyaka Mahallesi'ndeki olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. Gün boyu evin etrafında yapılan kazılarda 2 kişiye ulaşılamayınca aramalara ara verildi. Silivri Kaymakam'ı Ali Partal "Toplamda 5 kişi define aramak için yazlık ev kiralamışlar ve bu evin içerisinden kazıya başlamışlar. Göçük altında 2 kişi olduğu değerlendiriliyor. Gözaltında 3 kişi var. Başsavcılığımız soruşturmasını sürdürüyor" dedi.