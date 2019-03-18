Dört aylık eşini öldürüp saatlerce dolaştırdı

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Küçükçekmece'de, 4 ay önce evlendiği ve boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma Erdoğan'ı zorla bindirdiği araçta silahla öldüren Eren Erdoğan, saatlerce dolaştırdığı cesetle karakola giderek teslim oldu.Alınan bilgiye göre, 4 ay önce Eren Erdoğan (22) ile evlenen Fatma Erdoğan (22), eşinden gördüğü şiddet nedeniyle evi terk ederek ailesinin yanına yerleşti. Fatma Erdoğan, önceki gün akşam saatlerinde Sefaköy'deki eski işyerine arkadaşlarını ziyarete gitti. İşyerinden döndüğü sırada boşanma aşamasında olduğu eşi Eren Erdoğan tarafından genç kadının yolu kesildi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Eren Erdoğan, silah zoruyla aracına bindirdiği Fatma Erdoğan ile bir süre tartıştı. Ardından genç kadını silahla kafasına ateş ederek öldürdü. Aracında cesetle saatlerce dolaşan Eren Erdoğan, ailesinin yanına giderek durumu anlattı. Erdoğan, ailesi ve akrabalarının ikna etmesiyle cesetle birlikte Halkalı Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Mahkemeye sevk edilen Erdoğan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.