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Eşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi öldürdü

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2019 16:10
- Muğla'da ayrı yaşadığı eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli gözaltına alındı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde ayrı yaşadığı eşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı.

E.Ç. (46), Armutalan Mahallesi Ayhanlar Caddesi'ndeki restoranda, ayrı yaşadığı eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği Ünal Bozyiğit'i bıçaklayarak kaçtı.

Ağır yaralanan Bozyiğit, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, E.Ç'yi Barlar Sokağı arkasındaki otoparkta yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesine sevk edildi.

E.Ç. hakkında eşi tarafından uzaklaştırma kararı alındığı öğrenildi.

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Eşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi öldürdü
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