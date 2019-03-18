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'nde sıtmaya yakalanan baba öldü, oğlu tedavi altına alındı

'den ticaret yapmak amacıyla 'ne gidip, yerleşen iş insanı Hikmet Kara (46) ve oğlu (25), sinek ısırmasına bağlı sıtma hastalığına yakalandı. Baba, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybederken, ailesiyle birlikte 'ye dönen Ali Kara, belirtilerin devam etmesi üzerine Hastanesi'nde gözetim altına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2019 16:22 Güncelleme Tarihi: 18.3.2019 16:50
Fildişi Sahili'nde sıtmaya yakalanan baba öldü, oğlu tedavi altına alındı

Denizlili iş insanı Himmet Kara, 1 yıl önce ailesiyle birlikte plastik malzeme ve temizlik ürünü ticareti yapmak için Afrika ülkesi olan 'ne yerleşti. Ancak Himmet Kara ve oğlu , 9 Mart günü yaşadıkları Abidjan şehrinde sivrisinek ısırması nedeniyle rahatsızlandı. Ateş, kusma ve baş ağrısı şikayetleriyle hastaneye götürülen baba ve oğluna sıtma teşhisi konuldu. Baba Kara, tedavi altına alındığı hastanede 14 Mart Perşembe günü hayatını kaybetti. Taburcu edilen Ali Kara ise annesi Meryem ve kardeşi Murat ile birlikte 16 Mart Cumartesi günü 'ye döndü.

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Fildişi Sahili'nde sıtmaya yakalanan baba öldü, oğlu tedavi altına alındı
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