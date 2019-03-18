Fildişi Sahili'nde sıtmaya yakalanan baba öldü, oğlu tedavi altına alındı

Denizlili iş insanı Himmet Kara, 1 yıl önce ailesiyle birlikte plastik malzeme ve temizlik ürünü ticareti yapmak için Afrika ülkesi olan Fildişi Sahili'ne yerleşti. Ancak Himmet Kara ve oğlu Ali Kara, 9 Mart günü yaşadıkları Abidjan şehrinde sivrisinek ısırması nedeniyle rahatsızlandı. Ateş, kusma ve baş ağrısı şikayetleriyle hastaneye götürülen baba ve oğluna sıtma teşhisi konuldu. Baba Kara, tedavi altına alındığı hastanede 14 Mart Perşembe günü hayatını kaybetti. Taburcu edilen Ali Kara ise annesi Meryem ve kardeşi Murat ile birlikte 16 Mart Cumartesi günü Denizli'ye döndü.

