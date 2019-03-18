İkinci hayata ağır fatura

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Hanif Pehlivanoğlu, 1975'te Balıkesir'de avukatlık stajı yaparken tanıştığı hemşire Neşe Pehlivanoğlu ile evlendi. Çiftin, şu anda biri 43, diğeri de 36 yaşında olan iki çocukları dünyaya geldi. Ticarete atılan Hanif Pehlivanoğlu, İzmir başta olmak üzere Balıkesir, Manisa ve Aydın'da toplam 80 şubesi bulunan dev bir marketler zinciri yarattı. Ancak bu arada kendisinden 23 yaş küçük olan Dilek Duz ile yasak aşk yaşamaya başladı ve sevgilisinden de evlilik dışı iki çocuk sahibi oldu. Aldatıldığını öğrenen Neşe Pehlivanoğlu, zina gerekçesiyle boşanma davası açarak, 4 milyon lira tazminat ve 70 bin lira nafaka talep etti. Sevgilisiyle birlikte yaşayan ve eve gelmeyen eşinden, maddi destek alamadığını öne süren Neşe Pehlivanoğlu, emekli maaşı ile geçindiğini iddia etti. Davanın geçtiğimiz günlerde görülen ilk duruşmasında Hanif Pehlivanoğlu'nun (68) avukatları duruşmaların gizli yapılmasını ve yayın yasağı getirilmesini istedi. Ancak talep reddedildi.Neşe Pehlivanoğlu, 80 şubesi bulunan marketler zincirinin yanı sıra yüzlerce taşınmaz gayrimenkulü ile milyonlarca liralık serveti bulunan ünlü işadamına mal paylaşımı davası açtı. Bununla da yetinmeyen Neşe Pehlivanoğlu, Dilek Duz'dan da tazminat talep etti.